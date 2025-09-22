В Белгороде дрон ВСУ взорвался у здания администрации, пострадали два человека

Женщина и мужчина получили ранения и были доставлены в городскую больницу.
В Белгороде возле здания городской администрации 22 сентября произошла детонация беспилотника боевиков Вооруженных сил Украины, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, ранения получили женщина и мужчина. Пострадавшую с осколочным повреждением ноги и жителя города с травмой лица доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода, где им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб, уточняются последствия происшествия.
Накануне ВСУ нанесли удар по жилому дому в Запорожской области. По данным местных властей, в результате атаки пострадали 12 человек, среди них ребенок 2024 года рождения, состояние которого оценивается как стабильное. Позднее глава региона Евгений Балицкий сообщил о гибели одного человека при обстреле частного сектора, еще трое находятся в тяжелом состоянии. В самом городе погибла женщина.
