В Белгороде дрон ВСУ взорвался у здания администрации, пострадали два человека

Женщина и мужчина получили ранения и были доставлены в городскую больницу.

Кто пострадал после атаки ВСУ на Белгород

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Белгороде возле здания городской администрации 22 сентября произошла детонация беспилотника боевиков Вооруженных сил Украины, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, ранения получили женщина и мужчина. Пострадавшую с осколочным повреждением ноги и жителя города с травмой лица доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода, где им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб, уточняются последствия происшествия.

Накануне ВСУ нанесли удар по жилому дому в Запорожской области. По данным местных властей, в результате атаки пострадали 12 человек, среди них ребенок 2024 года рождения, состояние которого оценивается как стабильное. Позднее глава региона Евгений Балицкий сообщил о гибели одного человека при обстреле частного сектора, еще трое находятся в тяжелом состоянии. В самом городе погибла женщина.

Атака беспилотников на регионы России
