Расчет «Мста-С» ударил по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 31 0

Огонь САУ лишил подразделения неприятеля возможности оборонять участок.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео, как расчет «Мста-С» ударил по позициям ВСУ

Расчет «Мста-С» группировки войск «Восток» нанес удар по позициям ВСУ в Днепропетровской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Все цели были уничтожены. Огонь САУ лишил подразделения неприятеля возможности оборонять этот участок.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
