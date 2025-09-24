Расчет «Мста-С» ударил по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Огонь САУ лишил подразделения неприятеля возможности оборонять участок.
Минобороны РФ
Опубликовано видео, как расчет «Мста-С» ударил по позициям ВСУ
Расчет «Мста-С» группировки войск «Восток» нанес удар по позициям ВСУ в Днепропетровской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Все цели были уничтожены. Огонь САУ лишил подразделения неприятеля возможности оборонять этот участок.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
