Силы ПВО РФ уничтожили десятки украинских беспилотников над регионами за ночь

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 44 0

Атаки фиксировались в центральных и южных областях страны, включая Подмосковье и Крым.

Как отразили атаку БПЛА ВСУ ночью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны России в ночь на 23 сентября ликвидировали 69 беспилотных летательных аппаратов боевиков Вооруженных сил Украины, заявило Минобороны РФ. Об этом сообщает Telegram-канал военного ведомства.

«С полуночи до 7:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в официальном сообщении.

По данным военного ведомства, удары беспилотников были отражены в небе над Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Белгородской, Брянской, Калужской и Курской областями. Кроме того, воздушные цели были ликвидированы в воздушном пространстве Московского региона и над Республикой Крым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что после полуночи в небе над Москвой были обнаружены и уничтожены уже шесть беспилотных летательных аппаратов. Прежде стало известно о 17 беспилотниках, сбитых средствами противовоздушной обороны (ПВО) за четыре с половиной часа 22 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
23 сент
В небе над Москвой уничтожены еще шесть беспилотников
22 сент
В Крыму возбудили дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ
22 сент
«Тушили все вместе»: директор школы в Крыму об ударе БПЛА боевиков ВСУ
22 сент
В Белгороде дрон ВСУ взорвался у здания администрации, пострадали два человека
22 сент
Средства ПВО ВС РФ за ночь уничтожили более ста украинских дронов
22 сент
Силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ в Ростовской области
21 сент
В результате атаки дронов ВСУ в Крыму погибли два человека
21 сент
Удар дрона ВСУ полностью разрушил актовый зал школы в Крыму
21 сент
Дроны ВСУ атаковали санаторий «Форос» в Крыму, есть пострадавшие и погибшие
21 сент
Российские силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА за ночь
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:00
Жизнь до и после схваток: какая ошибка акушера заставит страдать пожизненно
8:50
Изменит правила игры: ИИ поможет справиться с глобальным потеплением
8:45
Приставы взыскали почти 160 тысяч рублей со Смольянинова*
8:35
Общественные слушания могут стать обязательными в России
8:25
Чем опасен для детей тренд «улыбка Джокера» — мнение пластического хирурга
8:20
Силы ПВО РФ уничтожили десятки украинских беспилотников над регионами за ночь

Сейчас читают

Союзник союзнику рознь: США и НАТО не уберегут Турцию от «Великого Израиля»
С ребенком на руках: какую удаленную работу искать мамам в декрете
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год