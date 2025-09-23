Силы ПВО РФ уничтожили десятки украинских беспилотников над регионами за ночь

Атаки фиксировались в центральных и южных областях страны, включая Подмосковье и Крым.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Силы противовоздушной обороны России в ночь на 23 сентября ликвидировали 69 беспилотных летательных аппаратов боевиков Вооруженных сил Украины, заявило Минобороны РФ. Об этом сообщает Telegram-канал военного ведомства.
«С полуночи до 7:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в официальном сообщении.
По данным военного ведомства, удары беспилотников были отражены в небе над Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Белгородской, Брянской, Калужской и Курской областями. Кроме того, воздушные цели были ликвидированы в воздушном пространстве Московского региона и над Республикой Крым.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что после полуночи в небе над Москвой были обнаружены и уничтожены уже шесть беспилотных летательных аппаратов. Прежде стало известно о 17 беспилотниках, сбитых средствами противовоздушной обороны (ПВО) за четыре с половиной часа 22 сентября.
