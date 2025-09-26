Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 49 0

Также был поражен бронированный автомобиль с личным составом.

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео, как артиллеристы ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ.

Расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» поразил пункт управления дронами ВСУ на красноармейском направлении спецоперации. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Также в ходе выполнения боевой задачи был уничтожен бронированный автомобиль ВСУ с личным составом. Расчет использовал высокоточный снаряд «Краснополь-М2».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

