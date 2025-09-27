Первые заморозки: москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Вся следующая неделя в Москве пройдет в тылу холодного фронта

В Москве на следующей неделе ожидается похолодание. Об этом сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в ходе беседы с изданием «Вечерняя Москва».

По его словам, в субботу, 27 сентября, ожидается дождь, который продолжится до утра воскресенья. После этого в Москву и область придет высокое атмосферное давление.

«Вся неделя пройдет под высоким давлением в тылу холодного фронта. Ожидается сухая, в меру прохладная погода», — уточнил эксперт.

При этом Цыганков добавил, что на предстоящей неделе в российской столице граждан ожидает переменчивая облачность с прояснениями. Как он отмечает, температура будет держаться на уровне +9-14 градусов.

Однако первые заморозки ощутят жители Московской области: в ночное время температура опустится до -4 градусов, тогда как к концу недели ожидается потепление до +1-5 градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что к осенне-зимнему периоду отопительного сезона подготовлено свыше 74 тысяч объектов в Москве.

