В результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека
Ударам подверглось производственное предприятие в городе Шебекино.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В результате атаки двух беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по производственному предприятию в городе Шебекино Белгородской области пострадали три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино производственное предприятие подверглось атакам двух вражеских дронов. Ранены трое сотрудников», — уточнил чиновник.
Гладков отметил, что мужчину и женщину с множественными осколочными ранениями доставляют в белгородскую городскую больницу № 2. Третью пострадавшую, получившую осколочное ранение грудной клетки и глаза, медики везут в областную клиническую больницу. Губернатор подчеркнул, что специалисты оказывают всю необходимую помощь.
Информация о последствиях, как сообщил Гладков, уточняется.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 27 сент
- За минувшую ночь силы ПВО России уничтожили 55 дронов ВСУ над регионами РФ
- 27 сент
- В Брянской области украинский беспилотник повредил кровлю многоквартирного дома
- 26 сент
- Силы ПВО России уничтожили 55 дронов боевиков ВСУ за ночь
- 25 сент
- Над Курской АЭС-2 ликвидировали украинский беспилотник
- 25 сент
- Силы ПВО России уничтожили 55 беспилотников украинских боевиков за ночь
- 24 сент
- В Новороссийске введен режим ЧС после атаки украинских БПЛА
- 24 сент
- Российские силы ПВО перехватили 70 беспилотников украинских боевиков за ночь
- 23 сент
- Силы ПВО сбили 58 украинских беспилотников над регионами России
- 23 сент
- Силы ПВО РФ уничтожили десятки украинских беспилотников над регионами за ночь
- 23 сент
- В небе над Москвой уничтожены еще шесть беспилотников
Читайте также
53%
Нашли ошибку?