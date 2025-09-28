В результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Ударам подверглось производственное предприятие в городе Шебекино.

Последствия атаки дронов ВСУ в Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В результате атаки двух беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по производственному предприятию в городе Шебекино Белгородской области пострадали три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино производственное предприятие подверглось атакам двух вражеских дронов. Ранены трое сотрудников», — уточнил чиновник.

Гладков отметил, что мужчину и женщину с множественными осколочными ранениями доставляют в белгородскую городскую больницу № 2. Третью пострадавшую, получившую осколочное ранение грудной клетки и глаза, медики везут в областную клиническую больницу. Губернатор подчеркнул, что специалисты оказывают всю необходимую помощь.

Информация о последствиях, как сообщил Гладков, уточняется.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

