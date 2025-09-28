Бузова вычеркнула из жизни тех, кто ей не подходит: «Больше не терплю хамства»

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 22 0

Телеведущая заявила, что доросла до абсолютной нетерпимости к негативу, который теперь пресекает на корню.

Почему Ольга Бузова отказалась от общения с частью окружения

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова вычеркнула из жизни скандалы и интриги

Телеведущая и певица Ольга Бузова окончательно отказалась от интриг, скандалов и неуважительного поведения людей. Видимо, артистку больше не привлекают скандалы уровня реалити-шоу «Дом-2», в котором она некогда участвовала, а потом его вела. Об этом она рассказала на презентации нового сезона шоу на одном из федеральных каналов журналистам издания Super.

Как подчеркнула Бузова, негатив больше ей не близок. И в своем познании истин настолько преисполнилась, что решила избавить себя от общения с токсичными людьми. Новая Ольга повысила уровень и стала внимательнее выбирать круг и стиль общения. Говорила, как водится, популярными цитатами, выдавая их за свои мысли. Но мысли, надо сказать, дельные, правильные.

«Я больше не терплю хамства, я не нахожусь в месте, где мне не нравится, я не досматриваю плохой фильм, не доедаю невкусную еду и не общаюсь с тем, кто не подходит моему сердцу, моему состоянию. Но если я вижу грубость рядом с собой, то я, как ведущая, всегда пресекаю», — постановила Бузова.

Поющая телеведущая призналась — она не любит, когда на людей давят, когда их доводят. И пошутила, мол, лучше предоставить ей право все это делать. В рамках нового шоу, хочется надеяться.

Ранее 5-tv.ru рассказывала, какие на самом деле отношения ее связывают с Филиппом Киркоровым и почему он то целует ее на публике, то пальцы ей облизывает. А потом еще и ревнует, о чем спешит сообщить во всеуслышание!

Тема:
Ольга Бузова
