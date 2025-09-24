«Ревнушка моя»: Киркоров закатил Бузовой истерику

Мария Щелканова
Мария Щелканова

Они проявили взаимную симпатию еще в июне на концерте Димы Билана.

Отношения Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Тема:
Ольга Бузова

Филипп Киркоров закатил сцену ревности Ольге Бузовой

Народный артист РФ Филипп Киркоров устроил сцену ревности телеведущей и певице Ольге Бузовой перед юбилейным концертом композитора Кима Брейтбурга в Москве. Об этом сообщает издание 7Дней.

Знаменитости встретились за кулисами концертной площадки, где Бузова была ведущей мероприятия, а Киркоров приглашенным артистом, и завязали весьма интригующий диалог.

В начале поп-исполнитель не устоял от комплиментов в адрес ведущей и похвалил ее обновленный имидж.

«Какая ты красивая! Леди», — уточнил Киркоров.

После признаний в восхищении артист заговорил о том, что ревнует Ольгу к другим мужчинам.

«Главная пара ведущих реалити в стране! Но у тебя другая парочка… У тебя другая пара», — заявил король российского шоу-бизнеса.

Осуждения поп-короля Бузова восприняла с юмором.

«Ревнушка моя», — отметила звезда.

В июне на концерте Димы Билана в Москве Ольга Бузова и Филипп Киркоров привлекли внимание публики своим экстравагантным поведением в VIP-ложе. Знаменитости открыто проявляли нежность друг к другу: артистка, кокетничая, совала пальцы в рот поп-королю, а он отвечал на ее жест, облизывая ее пальцы. Некоторые поклонники считают, что это была лишь игра на публику, поскольку впереди артистов сидел бывший Ольги Бузовой — артист Дава с супругой, певицей Мари Краймбрери.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Киркоров призвал изучать в школах песни Магомаева и Кобзона.

Тема:
Ольга Бузова
