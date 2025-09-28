Силы ПВО России уничтожили 41 беспилотник ВСУ за ночь

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 30 0

Наибольшее число дронов сбито над Курской областью.

Силы ПВО сбили 41 украинский беспилотник

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Тема:
Курская область Спецоперация

За прошедшую ночь дежурные средства ПВО российской армии сбили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Над Курской областью уничтожили 12 беспилотников, над Брянской — десять. Также восемь БПЛА удалось поразить над Белгородской областью, четыре — над Тульской, три — над Ярославской и два — над Ростовской. Кроме того, по одному дрону было уничтожено над Новгородской и Самарской областями.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что над тремя районами региона были сбиты украинские беспилотники. Кроме того, ранее оборонное ведомство сообщало, что в течение часа удалось поразить 17 БПЛА Вооруженных сил Украины над тремя областями РФ и Крымом.

Боевики киевского режима продолжают наносить удары по гражданскому населению России. Вчера в Брянской области БПЛА поразил многоквартирный дом. Губернатор Богомаз сообщал, что в результате террористической атаки была повреждена кровля здания.

Тема:
Курская область
