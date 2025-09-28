За прошедшую ночь дежурные средства ПВО российской армии сбили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.



Над Курской областью уничтожили 12 беспилотников, над Брянской — десять. Также восемь БПЛА удалось поразить над Белгородской областью, четыре — над Тульской, три — над Ярославской и два — над Ростовской. Кроме того, по одному дрону было уничтожено над Новгородской и Самарской областями.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что над тремя районами региона были сбиты украинские беспилотники. Кроме того, ранее оборонное ведомство сообщало, что в течение часа удалось поразить 17 БПЛА Вооруженных сил Украины над тремя областями РФ и Крымом.

Боевики киевского режима продолжают наносить удары по гражданскому населению России. Вчера в Брянской области БПЛА поразил многоквартирный дом. Губернатор Богомаз сообщал, что в результате террористической атаки была повреждена кровля здания.

