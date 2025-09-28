Российские средства ПВО за час до полуночи уничтожили 17 украинских БПЛА
Дроны ВСУ появились над тремя областями РФ и Крымом.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за час, с 23.00 по московскому времени и до полуночи, уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Вражеские дроны были замечены и ликвидированы над тремя областями и Крымом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ
Представители ведомства отметили, что семь беспилотников появились над территорией Белгородской области, шесть — над Воронежской, три — над Ростовской и один — над Крымским полуостровом.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции, о которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. Помимо БПЛА киевский режим задействует и ракеты, обстреливая приграничные населенные пункты — жилые районы.
Периодически в результате провокаций Москве приписываются инциденты с нарушением воздушного пространства стран НАТО. Ранее 5-tv.ru сообщал о намерении Киева продолжить подобные провокации с использованием элементов российских беспилотников. Об этом со ссылкой на венгерские статьи рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
