Российские средства ПВО за час до полуночи уничтожили 17 украинских БПЛА


Рита Цветкова
Рита Цветкова

Дроны ВСУ появились над тремя областями РФ и Крымом.

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за час, с 23.00 по московскому времени и до полуночи, уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Вражеские дроны были замечены и ликвидированы над тремя областями и Крымом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ

Представители ведомства отметили, что семь беспилотников появились над территорией Белгородской области, шесть — над Воронежской, три — над Ростовской и один — над Крымским полуостровом.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции, о которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. Помимо БПЛА киевский режим задействует и ракеты, обстреливая приграничные населенные пункты — жилые районы.

Периодически в результате провокаций Москве приписываются инциденты с нарушением воздушного пространства стран НАТО. Ранее 5-tv.ru сообщал о намерении Киева продолжить подобные провокации с использованием элементов российских беспилотников. Об этом со ссылкой на венгерские статьи рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тема:
Наступает плодотворное время: астропрогноз для всех знаков зодиака на окт...

