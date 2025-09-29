В ночь с 28 на 29 сентября 2025 года российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 84 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Брянской областью (24), Белгородской областью (21), Воронежской и Смоленской областями (по 9), Калужской областью (7), Московским регионом (4), Орловской (3) и Курской областью (1).

Действия ПВО позволили существенно снизить угрозу и минимизировать ущерб.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

