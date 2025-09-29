Силы ПВО уничтожили 84 украинских БПЛА за ночь над регионами России

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью.

Сколько беспилотников перехватили в России

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

В ночь с 28 на 29 сентября 2025 года российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 84 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Брянской областью (24), Белгородской областью (21), Воронежской и Смоленской областями (по 9), Калужской областью (7), Московским регионом (4), Орловской (3) и Курской областью (1).

Действия ПВО позволили существенно снизить угрозу и минимизировать ущерб.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что снайперы сбили более 100 дронов ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
29 сент
«Солнцепек» нанес огневое поражение ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
29 сент
Снайперы сбили более 100 дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
28 сент
Песков: экономика России обеспечивает все нужды спецоперации
28 сент
ВС РФ ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
28 сент
Война роботов: российские военные продвигаются на краснолиманском направлении
28 сент
Силы ПВО России уничтожили 41 беспилотник ВСУ за ночь
27 сент
Гаубица «Д-30» разнесла «опорник» ВСУ в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
27 сент
«Ночной охотник» уничтожил пункт временной дислокации подразделений БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 сент
ВС России освободили Юнаковку в Сумской области
26 сент
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:08
Успеть до 22: украинская молодежь бежит из страны
7:53
От Николая II до Путина: со дня рождения карикатуриста Бориса Ефимова прошло 125 лет
7:39
Силы ПВО уничтожили 84 украинских БПЛА за ночь над регионами России
7:30
«Солнцепек» нанес огневое поражение ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:13
Последствия развода: Полина Диброва показала покрытое синяками лицо
7:00
Птичья костка: зачем 29 сентября на Руси варили курицу и гадали по костям

Сейчас читают

Умерла 46-летняя Ирина Синецкая, чемпионка мира и Европы по боксу
Месяц Огненной Собаки: китайский гороскоп на октябрь 2025 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год