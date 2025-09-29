ВС РФ освободили населенный пункт Кировск в Донецкой Народной Республике

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Это стало возможно в результате наступательных действий группировкой войск «Запад» на краснолиманском направлении.

ВС РФ освободили Кировск в ДНР

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Тема:
Спецоперация

ВС РФ освободили населенный пункт Кировск в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские военные продвигаются на краснолиманском направлении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

