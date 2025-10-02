Силы ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников над территорией РФ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 58 0

Всего ВСУ было атаковано семь регионов России.

Сколько Украинских дронов сбили за ночь силы ПВО РФ

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую ночь уничтожили 85 украинских дрона над регионами нашей страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — проинформировало ведомство.

Всего ВСУ попытались атаковать семь регионов России. Больше всего дронов перехватили над Воронежской областью, там сбили 38 аппаратов. Еще 13 БПЛА уничтожили в Республике Крым, 11 дронов перехватили в Белгородской и десять — в Саратовской областях. В небе над Ростовской областью сбили семь беспилотников, еще четыре аппарата уничтожили над Волгоградской областью и два — над Пензенской областью.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, подразделение ФСБ РФ уничтожило 11 украинских дронов-разведчиков в ДНР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
1 окт
Глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев скончался в больнице после атаки ВСУ
1 окт
Силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над территорией РФ
30 сент
Силы ПВО уничтожили 81 украинский беспилотник за ночь над регионами России
29 сент
Два человека погибли в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье
28 сент
Российские средства ПВО за час до полуночи уничтожили 17 украинских БПЛА
28 сент
В результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека
27 сент
За минувшую ночь силы ПВО России уничтожили 55 дронов ВСУ над регионами РФ
27 сент
В Брянской области украинский беспилотник повредил кровлю многоквартирного дома
26 сент
Силы ПВО России уничтожили 55 дронов боевиков ВСУ за ночь
25 сент
Над Курской АЭС-2 ликвидировали украинский беспилотник
+7° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:21
«Они — офицеры»: психолог рассказала, почему женщинам нравятся мужчины в погонах
9:05
До чего дошел прогресс: мошенники используют цифровые копии умерших людей
9:04
Умерла в 38 от голода, когда муж ушел к продавщице: судьба актрисы Извицкой
9:01
Генсек НАТО накричал на премьера Эстонии во время спора
9:00
«Что вас прельщает»: Лепс о том, насколько мужчинам сложно понять женщин
8:51
Мама умерла на месте: в Башкирии девочка чудом выжила в страшном ДТП на переходе

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео