Силы ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников над территорией РФ

Всего ВСУ было атаковано семь регионов России.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую ночь уничтожили 85 украинских дрона над регионами нашей страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — проинформировало ведомство.
Всего ВСУ попытались атаковать семь регионов России. Больше всего дронов перехватили над Воронежской областью, там сбили 38 аппаратов. Еще 13 БПЛА уничтожили в Республике Крым, 11 дронов перехватили в Белгородской и десять — в Саратовской областях. В небе над Ростовской областью сбили семь беспилотников, еще четыре аппарата уничтожили над Волгоградской областью и два — над Пензенской областью.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, подразделение ФСБ РФ уничтожило 11 украинских дронов-разведчиков в ДНР.
