ВСУ попытались атаковать дронами промышленный объект в Оренбурской области

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

На месте происшествия работают экстренные службы.

Удар ВСУ по предприятию в Оренбургской области

Фото: © Getty Images/Andriy Dubchak/Frontliner

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

На территории Оренбурской области бесспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать одно из промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем официальном Telegram-канале. Глава региона отметил, что пострадавших среди населения нет, на объекте не нарушены технологические процессы. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в связи с атакой украинских БПЛА в регионе был введен режим воздушных ограничений — план «Ковер». Власти временно закрыли аэропорт Оренбурга, приостановив принятие и отправку воздушных суден. 

Также ранее 5-tv писал, что боевики киевского режима в ночь на 3 октября с помощью беспилотников атаковали жилой дом в городе Березники в Пермском крае, в результате чего здание было повреждено. Об этом в своем Telegram-канале сообщал губернатор региона Дмитрий Махонин. Во время этой атаки ВСУ также направили дрон на предприятие «Азот» — обошлось без пострадавших, техногенной угрозы также не было допущено, отметил губернатор.

