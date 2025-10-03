Пуховик откладывается? Какой будет погода в России в октябре

На юго-востоке страны на текущий момент установился длительный период бархатного сезона.
Вильфанд: температуры воздуха в октябре ожидаются выше стандартной нормы
Уровень температуры в азиатской части и северных регионах европейской части России в октябре уже превышает норму. Об этом «Известиям» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Отдельно метеоролог оценил погоду в Приморье, где, по его словам, сейчас удивительно тепло.
«Температура +25-28 градусов сегодня, завтра. <…> В Амурском заливе температура около +20 градусов», — подчеркнул эксперт.
Вильфанд заявил, что сильных ночных заморозков пока не ожидается. Согласно прогнозу синоптика, в октябре температура воздуха будет в диапазоне до +13-15 градусов. В целом в огромной части страны будет наблюдаться уровень тепла выше нормы.
Ранее 5-tv писал, что в первой половине октября жителей Москвы ожидает незначительное количество осадков. Об этом сообщала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
В сентябре синоптики предсказывали, что предстоящий зимний сезон в большей части страны окажется значительно холоднее предыдущего. По прогнозам специалистов, средняя температура в декабре будет ниже, чем была в прошлогоднюю зиму почти на всей территории России.
