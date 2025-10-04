Силы ПВО России за ночь уничтожили 117 беспилотников ВСУ над регионами РФ

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 70 0

Атаке подверглись 11 городов.

Силы ПВО России за ночь уничтожили 117 беспилотников ВСУ

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В ночь с 3 на 4 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА) над регионами РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В официальном Telegram-канале военного ведомства сказано, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) направили свои дроны на 11 российских городов.

Уточняется, 27 беспилотников было уничтожено в небе над Брянской областью, 16 БПЛА– над Волгоградской областью, по 15 — над Курской областью и Крымом, 11 — над Ростовской областью, 10 — над Воронежской областью, восемь — над Белгородской областью, шесть — над Ленинградской областью, четыре — над Калужской областью, два — над Новгородской областью, один — над Смоленской областью.

Все цели были ликвидированы. Помимо этого, один беспилотник ВСУ ВС РФ уничтожили над акваторией Черного моря.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только БПЛА, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в городе Кириши Ленобласти из-за падения обломков вражеского дрона вспыхнул пожар.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
