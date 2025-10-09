Средства ПВО за ночь ликвидировали 19 беспилотников ВСУ над регионами России

Диана Кулманакова
Ранее в ночь с 6 на 7 октября над территорией РФ было уничтожено 184 беспилотников.

Сколько БПЛА сбили в ночь на 9 октября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Средства противовоздушной обороны России за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников над семью регионами. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотников самолетного типа», — говорится в заявлении министерства.

Уточняется, что девять дронов были сбиты над Волгоградской областью, по три — над Брянской и Курской областями, и по одному — над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.

Ранее в ночь с 6 на 7 октября над территорией РФ было уничтожено 184 беспилотников, атаковавших объекты в нескольких регионах. 

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

