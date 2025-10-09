Зима пришла: Новосибирск накрыл мощный снежный циклон

Эфирная новость 63 0

Город встал в десятибалльных пробках.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Новосибирск накрыл мощный снежный циклон

Метель, сильный ветер и слякоть. Мощный снежный циклон накрыл Новосибирск. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но уборку улиц осложняют сильные заторы. Город сковали десятибалльные пробки. На дорогах — десятки ДТП. Машины движутся хаотично и врезаются в друг друга.

А в Красноярском крае снегопад и минусовая температура осложняют поиски семьи Усольцевых, которую ушли в Тайгу еще 28 сентября. В региональном Следственном комитете заявили, что их телефон подал сигнал. И самое странное: точка находится вообще не там, где развернуты поиски — рядом с поселком Мина. Теперь предстоит выяснить. что же на самом деле произошло: семья свернула с маршрута, или просто сбой оборудования.

Ранее 5-tv.ru писал, какой будет предстоящая зима в Москве.

На сайте Гидрометцентра выставлен вероятностный прогноз на отопительный сезон в Москве, включающий зимние месяцы. Согласно этим данным, температура воздуха в декабре в столичном регионе будет в пределах нормы, однако возможно незначительное понижение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
10 окт
Россиян предупредили об аномально холодной зиме
9 окт
Зима близко: вслед за циклоном «Барбара» в Москву придет похолодание
9 окт
Синоптик рассказала, какой зимы ждать жителям Москвы
9 окт
Время загадывать желания: москвичи смогут увидеть метеорный дождь в пятницу
8 окт
Приамурье утопает в сугробах — введен режим повышенной готовности
7 окт
Пальто или пуховик? Когда в Москве выпадет первый снег
6 окт
Зима близко: из-за мощного снегопада жители Иркутска остались без света
6 окт
Поднебесная во власти стихии: юг Китая накрыл разрушительный тайфун
6 окт
Зима пришла: Урал и Дальний Восток засыпало снегом
3 окт
Нынешняя зима будет холодной: Вильфанд рассказал о погоде в 2026 году
+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.41
-0.14 94.70
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Российские Су-34 разнесли пункт управления дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Россиян предупредили об аномально холодной зиме
7:11
Цымбалюк-Романовская отказалась видеться с родственниками Джигарханяна
7:00
«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли
7:00
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова
6:53
Петербург может остаться без ясеней из-за нашествия азиатского жука

Сейчас читают

«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео