Синоптик рассказала, какой зимы ждать жителям Москвы

Специалист отметила, что в последнее время зимние сезоны в столице стали значительно теплее.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Синоптик Позднякова: в Москве ожидается теплая зима
В Москве ожидается теплая зима с положительной температурной аномалией. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Следует отметить, что последние зимы в столичном регионе стали значительно теплее. Поэтому есть вероятность того, что у нас... в целом зимний сезон будет с положительной аномалией. То есть зима обещает быть теплой. Насколько, сказать сложно», — отметила специалист.
Кроме того, Позднякова сообщила, что на сайте Гидрометцентра выставлен вероятностный прогноз на отопительный сезон в Москве, включающий зимние месяцы. Согласно этим данным, температура воздуха в декабре в столичном регионе будет в пределах нормы, однако возможно незначительное понижение.
«В прошлом году зима была довольно теплая, средняя за сезон аномалия составила плюс 3,3 градуса, что считается большим показателем», — уточнила синоптик.
