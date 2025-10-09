Нобелевскую премию по литературе получил автор «Сатанинского* танго» Ласло Краснахоркаи
Награда присуждена «за его захватывающие и визионерские сочинения, которые посреди апокалиптического ужаса подтверждают силу искусства».
Лауреатом Нобелевской премии по литературе объявлен писатель из Венгрии Ласло Краснахоркаи. Об этом сообщил Нобелевский комитет в Стокгольме.
Он является автором таких романов, как «Меланхолия сопротивления», «Война и война», «С севера гора, с юга озеро, с запада дорога, с востока река» и культового «Сатанинского* танго».
Согласно информации на сайте комитета, награда присуждена «за его захватывающие и визионерские сочинения, которые посреди апокалиптического ужаса подтверждают силу искусства».
В числе претендентов на премию по литературе 2025 года также оказались индийский писатель Амитав Гош, австралиец Джеральд Марнейн, мексиканка Кристина Ривера Гарса. К ним присоединились и те, кого часто называют «вечными кандидатами»: японец Харуки Мураками, американец Томас Пинчон, китаянка Цань Сюэ, румын Мирча Кэртэреску и британо-индийский писатель Салман Рушди.
В прошлом году Нобелевской премией была награждена корейская писательница Хан Ган.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
