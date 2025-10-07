Нобелевский комитет не смог связаться с лауреатом премии в области медицины

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Ученый Фред Рамсделл не отвечает и на звонки знакомых.

Нобелевский лауреат Фред Рамсделл не знает о награде

Фото: Reuters/Sonoma Biotherapeutics

Тема:
Нобелевская премия

С нобелевским лауреатом Рамсделлом не смогли связаться

Нобелевский комитет не может связаться с лауреатом премии в области медицины Фредом Рамсделлом. Об этом пишет Guardian. Рамсделл, возможно, даже не знает, что стал лауреатом, поскольку путешествует вдали от цивилизации.

«Нобелевскому комитету не удалось связаться с лауреатом премии этого года по медицине, который «живет лучшей жизнью», — говорится в статье.

В свою очередь Джеффри Блюстоун, друг Рамсделла и соучредитель лаборатории, сказал, что исследователь заслуживает признания. Однако связаться с ним он тоже не может. По его словам, лауреат Нобелевской премии сейчас может быть где-то в глуши Айдахо (США).

Ученый разделил престижную премию с коллегами Мэри Брункоу (США), и Шимоном Сакагучи (Япония) за открытия, связанные с функционированием иммунной системы.

текстНа фото: ученые Мэри Брункоу, Фред Рамсделл и Шимоном СакагучиReuters/Claudio Bresciani

Также Нобелевский комитет столкнулся с трудностями, пытаясь связаться с другим ученым — Мэри Брункоу. Оба исследователя, как уточняет Guardian, находятся на западном побережье США.

«Я попросил их, если будет возможность, перезвонить мне», — сказал генеральный секретарь Нобелевского комитета Томас Перлманн на пресс-конференции, посвященной объявлению лауреатов.

В итоге с женщиной все же удалось связаться и сообщить ей радостную новость.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Нобелевская премия
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

