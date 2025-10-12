Система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 605 атак дронов ВСУ

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 58 0

Средства радиоэлектронной борьбы обезвреживали украинские дроны над Донецком, Макеевкой и Горловкой.

Фото, видео: © РИА Новости/ Евгений Биятов; ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

В течение недели средства системы РЭБ «Купол Донбасса» предотвратили 605 террористических атак со стороны Вооруженных сил Украины. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 470 беспилотников, над Горловкой — 135, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Боевики ВСУ продолжают атаковать Донбасс методом комбинированных налетов. В Донецке в Куйбышевском районе рядом с электроподстанцией РЭБ перехватил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) чешского производства «FP-1», который нес на борту осколочно-фугасный заряд «ФП-105» с поражающими элементами. Кроме того, тяжелый украинский дрон «Баба Яга», снаряженный боевыми зарядами L1,6 КО, МАБ-Л70К, L3 КО и ШОАБ-0,5, удалось обезвредить на окраине Макеевки.

Недалеко от Иловайского железнодорожного узла «Купол Донбасса» перехватил БПЛА самолетного типа с реактивным двигателем «Барс», начиненный поражающими элементами.

Средствами системы РЭБ «Купол Донбасса» управляют бойцы регионального УФСБ России. После перехвата взрывотехники обезвредили все беспилотники и провели безопасное уничтожение взрывных зарядов.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО ВС РФ за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника над территорией России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
12 окт
ВСУ уничтожили группу своих боевиков за попытку сдаться в плен
12 окт
Расчеты FPV-дронов уничтожили пункт управления дронами ВСУ в зоне спецоперации
12 окт
Крупные успехи: за неделю ВС РФ освободили пять населенных пунктов
11 окт
Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Белгородской области
11 окт
В Софийском соборе Вологды провели молебен о здравии бойцов СВО
8 окт
Идет охота на дроны: как ВС РФ сбивают вражеские беспилотники
8 окт
ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области
7 окт
Путин о начале СВО: «Решения были правильными и своевременными»
7 окт
Самоотверженный бой: как работают российские танкисты на красноармейском направлении
7 окт
ВС РФ освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области
+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
Межгалактический семьянин или земной паразит: какой ты пришелец по знаку...

Последние новости

15:27
Фактор повышенной опасности: в Кремле отреагировали на возможную поставку ракет Tomahawk ВСУ
15:20
«Контакты не прерывались»: Песков о взаимодействии России и Азербайджана
15:03
Компания Sony подала заявки на регистрацию трех брендов в России
14:47
Трамп обсудил с 18-летней внучкой внешнюю политику США во время игры в гольф
14:32
Лукашенко призвал успокоиться в ситуации вокруг Tomahawk
14:17
В Китае заявили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии

Сейчас читают

Вокалист группы Lostprophets Йен Уоткинс умер после нападения в тюрьме
Средства ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
«Это реальный Владимир Ильич!» — Евгений Ткачук о работе над образом Ленина в новом сериале
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео