Система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 605 атак дронов ВСУ

В течение недели средства системы РЭБ «Купол Донбасса» предотвратили 605 террористических атак со стороны Вооруженных сил Украины. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 470 беспилотников, над Горловкой — 135, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Боевики ВСУ продолжают атаковать Донбасс методом комбинированных налетов. В Донецке в Куйбышевском районе рядом с электроподстанцией РЭБ перехватил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) чешского производства «FP-1», который нес на борту осколочно-фугасный заряд «ФП-105» с поражающими элементами. Кроме того, тяжелый украинский дрон «Баба Яга», снаряженный боевыми зарядами L1,6 КО, МАБ-Л70К, L3 КО и ШОАБ-0,5, удалось обезвредить на окраине Макеевки.

Недалеко от Иловайского железнодорожного узла «Купол Донбасса» перехватил БПЛА самолетного типа с реактивным двигателем «Барс», начиненный поражающими элементами.

Средствами системы РЭБ «Купол Донбасса» управляют бойцы регионального УФСБ России. После перехвата взрывотехники обезвредили все беспилотники и провели безопасное уничтожение взрывных зарядов.

