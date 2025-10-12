Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника над территорией России

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 779 0

БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской и Смоленской областей.

Сколько беспилотников сбила российская ПВО за ночь

Фото: © РИА Новости/Сергей Мальгавко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дежурные средства ПВО ликвидировали 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По 15 БПЛА сбили над территориями Белгородской и Брянской областей, два — над территорией Смоленской области, уточнили в ведомстве.

Ранее 5-tv писал, что в прошлую ночь над регионами России были уничтожены 42 украинских дрона. Беспилотники поразили над Волгоградской, Ростовской, Ульяновской и Воронежской областями, а также над Республикой Башкортостан. Кроме того, один БПЛА пытался атаковать Саратовскую область.

С начала спецоперации регионы РФ регулярно подвергаются атакам беспилотников и ракетным ударам ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
12 окт
Система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 605 атак дронов ВСУ
12 окт
Четыре дома повреждены в результате атаки ВСУ в Белгородской области
12 окт
В Макеевке из-за атаки беспилотников ВСУ загорелся торговый центр
12 окт
Один человек погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области
11 окт
Дрон ВСУ атаковал автобус в Горловке
11 окт
Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области
11 окт
ВС РФ нанесли удар по топливно-энергетическим объектам ВСУ
11 окт
Более 40 беспилотников ВСУ уничтожено за ночь над регионами России
10 окт
Средства ПВО ликвидировали 23 беспилотника ВСУ над регионами России
9 окт
Средства ПВО за ночь ликвидировали 19 беспилотников ВСУ над регионами России
+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
Межгалактический семьянин или земной паразит: какой ты пришелец по знаку...

Последние новости

15:27
Фактор повышенной опасности: в Кремле отреагировали на возможную поставку ракет Tomahawk ВСУ
15:20
«Контакты не прерывались»: Песков о взаимодействии России и Азербайджана
15:03
Компания Sony подала заявки на регистрацию трех брендов в России
14:47
Трамп обсудил с 18-летней внучкой внешнюю политику США во время игры в гольф
14:32
Лукашенко призвал успокоиться в ситуации вокруг Tomahawk
14:17
В Китае заявили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии

Сейчас читают

Вокалист группы Lostprophets Йен Уоткинс умер после нападения в тюрьме
Средства ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
«Это реальный Владимир Ильич!» — Евгений Ткачук о работе над образом Ленина в новом сериале
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео