Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника над территорией России
БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской и Смоленской областей.
Фото: © РИА Новости/Сергей Мальгавко
Дежурные средства ПВО ликвидировали 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По 15 БПЛА сбили над территориями Белгородской и Брянской областей, два — над территорией Смоленской области, уточнили в ведомстве.
Ранее 5-tv писал, что в прошлую ночь над регионами России были уничтожены 42 украинских дрона. Беспилотники поразили над Волгоградской, Ростовской, Ульяновской и Воронежской областями, а также над Республикой Башкортостан. Кроме того, один БПЛА пытался атаковать Саратовскую область.
С начала спецоперации регионы РФ регулярно подвергаются атакам беспилотников и ракетным ударам ВСУ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
