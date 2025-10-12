Четыре человека и подросток пострадали при атаке ВСУ на Курскую область
На трассе Рыльск-Льгов зафиксирована попытка нападения дронами по движущимся автомобилям.
Пять человек, в числе которых подросток, пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн в мессенджере Telegram.
Трое мирных жителей Беловского района, в том числе несовершеннолетний, получили тяжелые ранения и были доставлены в медицинские учреждения.
«У 15-летнего парня минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения левой кисти и обеих ног. У 57-летней женщины осколочные ранения. Ранен 47-летний мужчина: он в тяжелом состоянии доставлен в больницу, наши врачи борются за его жизнь», — уточнил он.
Еще двое человек пострадали в результате атаки украинского дрона на движущийся автомобиль на трассе Хомутовка-Калиновка.
«В результате удара у 70-летней женщины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой кисти. У 51-летнего мужчины осколочное ранение правого плеча. Пострадавших госпитализируют в медицинские учреждения Брянской области — они находятся ближе всего от места происшествия. »
Также Хинштейн добавил, что трасса Рыльск-Льгов подверглась атакам беспилотников ВСУ. На участке дороги от города Рыльска до села Ивановского зафиксирована попытка атаковать все движущиеся автомобили.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что один человек погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области.
