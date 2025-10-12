Один человек погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области
Вражеский FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Суджанского района.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В результате атаки украинского дрона на мотоцикл в Курской области погиб 81-летний мужчина. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Беспилотник ударил по движущемуся мотоциклу в селе Нижнемахово Суджанского района.
Губернатор региона выразил соболезнования семье погибшего и вновь обратился к жителям региона с призывом соблюдать меры безопасности и воздержаться от возвращения в приграничье.
С начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ. Для нападений украинские формирования используют не только беспилотники, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 12 окт
- Четыре дома повреждены в результате атаки ВСУ в Белгородской области
- 12 окт
- В Макеевке из-за атаки беспилотников ВСУ загорелся торговый центр
- 11 окт
- Дрон ВСУ атаковал автобус в Горловке
- 11 окт
- Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области
- 11 окт
- ВС РФ нанесли удар по топливно-энергетическим объектам ВСУ
- 11 окт
- Более 40 беспилотников ВСУ уничтожено за ночь над регионами России
- 10 окт
- Средства ПВО ликвидировали 23 беспилотника ВСУ над регионами России
- 9 окт
- Средства ПВО за ночь ликвидировали 19 беспилотников ВСУ над регионами России
- 8 окт
- Число пострадавших достигло 11 после обстрела ВСУ поселка в Белгородской области
- 7 окт
- Российские ПВО за одну ночь сбили почти две сотни украинских дронов
Читайте также
93%
Нашли ошибку?