Один человек погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 224 0

Вражеский FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Суджанского района.

Атака ВСУ на Курскую область 11 октября 2025 года

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Курская область

В результате атаки украинского дрона на мотоцикл в Курской области погиб 81-летний мужчина. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Беспилотник ударил по движущемуся мотоциклу в селе Нижнемахово Суджанского района. 

Губернатор региона выразил соболезнования семье погибшего и вновь обратился к жителям региона с призывом соблюдать меры безопасности и воздержаться от возвращения в приграничье.

С начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ. Для нападений украинские формирования используют не только беспилотники, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом.

