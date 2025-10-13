Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Цель, замаскированная в полуразрушенном здании одного из населенных пунктов, была обнаружена операторами разведывательных БПЛА и уничтожена при помощи корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь».

Весь процесс наведения и поражения целей осуществлялся при поддержке беспилотников «Орлан-30». Операторы БПЛА обеспечивали лазерное подсвечивание целей и контроль результатов огневого поражения в режиме реального времени. После выполнения боевой задачи расчет оперативно замаскировал самоходную установку и укрылся в убежище.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.