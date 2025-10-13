Два мирных жителя ранены в результате атаки украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил глава региона Слюсарь.

Беспилотник упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар в строении. Расчеты пожарных тушат огонь. Осколочные ранения получили два человека. Прибывшая на место бригада скорой оказывает им первую медицинскую помощь.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX