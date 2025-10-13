За ночь силы ПВО России уничтожили 103 украинских дрона над регионами РФ 

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 83 0

Атаке подверглись пять регионов.

Сколько силы ПВО России уничтожили беспилотников за ночь?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь с 12 на 13 октября уничтожили 103 украинских беспилотника. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 12 октября до 7.00 мск 13 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написано в сообщении.

По данным военного ведомства, атаке со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись пять российских регионов. Уточняется, что 40 дронов было сбито над территорией Крыма, 25 БПЛА — над Астраханской областью, 14 — над Ростовской областью, один — над Белгородской областью и еще один — над Республикой Калмыкия.

Помимо этого, ВС России перехватили и ликвидировали 19 дронов ВСУ в Черном море и два — над акваторией Азовского моря.

С момента начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ. Украинские формирования используют для нападений не только беспилотные летательные аппараты, но и осуществляют ракетные удары по приграничным районам страны.

Ранее, рассказывал 5-tv.ru, силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в пяти районах Ростовской области. Пострадавших в результате атаки украинских дронов, по словам губернатора региона Юрия Слюсаря, нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

