ВС РФ освободили Московское в ДНР и Боровскую Андреевку в Харьковской области

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 123 0

Также подразделения группировки войск «Центр» зашли в восточные районы населенного пункта Димитров в ДНР и развивают наступление в его жилых кварталах.

Успехи ВС РФ на СВО 13 октября 2025

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Московское в ДНР, а также населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделения группировки войск „Запад“ активными действиями освободили населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области», — говорится в сводке ведомства.

Также в Минобороне сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» зашли в восточные районы населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и развивают наступление в его жилых кварталах.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
13 окт
«Исчез после застолья»: командир ВСУ проспал контратаку в Харьковской области
13 окт
«Град» разгромил укрепления и бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 окт
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 окт
Два мирных жителя ранены в результате атаки украинских БПЛА на Ростовскую область
13 окт
Нефтебаза в Феодосии загорелась в результате атаки дронов ВСУ
12 окт
Средства ПВО ликвидировали 37 украинских беспилотников над территорией РФ
12 окт
Система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 605 атак дронов ВСУ
12 окт
ВСУ уничтожили группу своих боевиков за попытку сдаться в плен
12 окт
Расчеты FPV-дронов уничтожили пункт управления дронами ВСУ в зоне спецоперации
12 окт
Крупные успехи: за неделю ВС РФ освободили пять населенных пунктов
+4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:57
В Екатеринбурге двое подростков забросили гранату в магазин
14:54
В Москве загорелось здание, где находятся редакции Mash и Shot
14:42
Глава BBN Ценцкевич: сейчас Польша находится в состоянии войны с Россией
14:36
«Пострадали больше других»: Лавров про основные задачи саммита в Египте по Газе
14:33
В Москве 17-летнего подростка нашли мертвым на детской площадке
14:24
Адвокат Елены Блиновской заявил о праве блогера подать заявление на УДО

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео