Средства ПВО России за ночь уничтожили 40 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшую ночь перехватили и уничтожили 40 украинских дронов над регионами РФ. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны РФ.

В официальном Telegram-канале военного ведомства сказано, что атаке со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись шесть городов. Уточняется, 17 беспилотников российские военнослужащие ликвидировали в небе над Белгородской областью, 12 — над Воронежской областью, три — над Нижегородской областью, по два — над Тамбовской областью и Крымом, один — над Курской областью.

Помимо этого, в ночь с 13 на 14 октября ВСУ направили свои дроны в Черное море. Над его акваторией ВС РФ уничтожили три беспилотника.

С самого начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ. Украинские формирования используют для нападений не только беспилотные летательные аппараты, но и осуществляют ракетные удары по приграничным районам страны.

