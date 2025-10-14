Средства ПВО России за ночь уничтожили 40 беспилотников ВСУ над регионами РФ

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 73 0

Атаке подверглись Тамбовская, Воронежская, Курская и другие области.

Сколько этой ночью ПВО уничтожило дронов ВСУ?

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшую ночь перехватили и уничтожили 40 украинских дронов над регионами РФ. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны РФ.

В официальном Telegram-канале военного ведомства сказано, что атаке со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись шесть городов. Уточняется, 17 беспилотников российские военнослужащие ликвидировали в небе над Белгородской областью, 12 — над Воронежской областью, три — над Нижегородской областью, по два — над Тамбовской областью и Крымом, один — над Курской областью.

Помимо этого, в ночь с 13 на 14 октября ВСУ направили свои дроны в Черное море. Над его акваторией ВС РФ уничтожили три беспилотника.

С самого начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ. Украинские формирования используют для нападений не только беспилотные летательные аппараты, но и осуществляют ракетные удары по приграничным районам страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что нефтебаза в Феодосии загорелась в результате атаки дронов ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
13 окт
За ночь силы ПВО России уничтожили 103 украинских дрона над регионами РФ 
13 окт
Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в пяти районах Ростовской области
12 окт
Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ в Курской области
12 окт
Четыре человека и подросток пострадали при атаке ВСУ на Курскую область
12 окт
Система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 605 атак дронов ВСУ
12 окт
Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника над территорией России
12 окт
Четыре дома повреждены в результате атаки ВСУ в Белгородской области
12 окт
В Макеевке из-за атаки беспилотников ВСУ загорелся торговый центр
12 окт
Один человек погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области
11 окт
Дрон ВСУ атаковал автобус в Горловке
+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.85
-0.34 93.92
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:03
«Главное — мир»: Дональд Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться
10:54
Родные освобожденного из плена ХАМАС Харкина хотят лично поблагодарить Путина
10:43
Косатки потопили французскую яхту с детьми в Атлантическом океане
10:34
В РФ предложили вдвое повысить социальные пенсии
10:26
Путин обратился к участникам «Российской энергетической недели — 2025»
10:11
В США отложили казнь мужчины, осужденного за «невозможное» преступление

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео