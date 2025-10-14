Средства ПВО России за ночь уничтожили 40 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Атаке подверглись Тамбовская, Воронежская, Курская и другие области.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшую ночь перехватили и уничтожили 40 украинских дронов над регионами РФ. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны РФ.
В официальном Telegram-канале военного ведомства сказано, что атаке со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись шесть городов. Уточняется, 17 беспилотников российские военнослужащие ликвидировали в небе над Белгородской областью, 12 — над Воронежской областью, три — над Нижегородской областью, по два — над Тамбовской областью и Крымом, один — над Курской областью.
Помимо этого, в ночь с 13 на 14 октября ВСУ направили свои дроны в Черное море. Над его акваторией ВС РФ уничтожили три беспилотника.
С самого начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ. Украинские формирования используют для нападений не только беспилотные летательные аппараты, но и осуществляют ракетные удары по приграничным районам страны.
Ранее 5-tv.ru писал, что нефтебаза в Феодосии загорелась в результате атаки дронов ВСУ.
