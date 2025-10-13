Силами ПВО сбито более 20 беспилотников.
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Феодосии — в результате возникло возгорание, сообщил глава Республики Крым Аксенов. Об этом 13 октября заявил губернатор Республики Крым Сергей Аксенов.
«Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет», — сообщил он в своем Telegram-канале.
Предварительно, пострадавших нет. Силами ПВО сбито более 20 беспилотников. Все профильные службы уже работают на месте.
Губернатор Республики Крым призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
