Нефтебаза в Феодосии загорелась в результате атаки дронов ВСУ

Айшат Татаева
Айшат Татаева

Силами ПВО сбито более 20 беспилотников.

Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Феодосии

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Спецоперация

Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Феодосии — в результате возникло возгорание, сообщил глава Республики Крым Аксенов. Об этом 13 октября заявил губернатор Республики Крым Сергей Аксенов.

«Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Предварительно, пострадавших нет. Силами ПВО сбито более 20 беспилотников. Все профильные службы уже работают на месте.

Губернатор Республики Крым призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Спецоперация
