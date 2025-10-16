С зонтами не прощаемся: москвичам рассказали о погоде 16 октября

Айшат Татаева
Айшат Татаева 25 0

В области может быть чуть холоднее, чем в столице.

Погода в Москве 16 октября

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Тема:
Погода

Гидрометцентр: в Москве 16 октября ожидается облачность до +7 градусов

В среду, 15 октября, в столичном регионе ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь. Об этом говорится в прогнозе, размещенном на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в Москве составит от +5 до +7 градусов, а ночью опустится примерно до +4.

В населенных пунктах Московской области днем ожидается от +2 до +7 градусов тепла, ночью — до +1 градуса.

Ветер будет юго-западным, его скорость прогнозируется в пределах 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне 747–748 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Подмосковье и Новой Москве выпал первый в этом сезоне снег. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус. Он уточнил, что метеостанции подмосковного Наро-Фоминска и новомосковского Внуково зафиксировали выпадение первого снега в этом сезоне в столичном регионе.

Тема:
Погода
+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
