В Белгородской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус с людьми
Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Рейсовый автобус с людьми атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате происшествия были ранены три человека, среди которых водитель и два пассажира. Отмечалось, что у мужчины зафиксированы множественные осколочные ранения головы и руки. При этом у одной из пострадавших диагностировали минно-взрывную, закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения руки, у второй пострадавшей — множественные осколочные ранения головы, руки и спины. Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.
Также повреждение получило транспортное средство. Атака производилась FPV-дроном.
К тому же Гладков подчеркнул, что была ранена еще одна россиянке при атаке ВСУ по региону. Дрон боевиков киевского режима ударил по домовладению в частой собственности жительницы села Гора-Подол Грайворонского округа. У женщины отмечена минно-взрывная травма и баротравма. По месту атаки получила повреждения надворная постройка.
Ранее, писал 5-tv.ru, главный исполнительный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал об обсуждении «времени тишины» для ремонта ЛЭП на ЗАЭС.
