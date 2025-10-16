В Белгородской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус с людьми

Рейсовый автобус с людьми атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате происшествия были ранены три человека, среди которых водитель и два пассажира. Отмечалось, что у мужчины зафиксированы множественные осколочные ранения головы и руки. При этом у одной из пострадавших диагностировали минно-взрывную, закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения руки, у второй пострадавшей — множественные осколочные ранения головы, руки и спины. Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.

Также повреждение получило транспортное средство. Атака производилась FPV-дроном.

К тому же Гладков подчеркнул, что была ранена еще одна россиянке при атаке ВСУ по региону. Дрон боевиков киевского режима ударил по домовладению в частой собственности жительницы села Гора-Подол Грайворонского округа. У женщины отмечена минно-взрывная травма и баротравма. По месту атаки получила повреждения надворная постройка.

