В Белгородской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус с людьми

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.

Что известно об атаке рейсового автобуса под Белгородом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Рейсовый автобус с людьми атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате происшествия были ранены три человека, среди которых водитель и два пассажира. Отмечалось, что у мужчины зафиксированы множественные осколочные ранения головы и руки. При этом у одной из пострадавших диагностировали минно-взрывную, закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения руки, у второй пострадавшей — множественные осколочные ранения головы, руки и спины. Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.

Также повреждение получило транспортное средство. Атака производилась FPV-дроном.

К тому же Гладков подчеркнул, что была ранена еще одна россиянке при атаке ВСУ по региону. Дрон боевиков киевского режима ударил по домовладению в частой собственности жительницы села Гора-Подол Грайворонского округа. У женщины отмечена минно-взрывная травма и баротравма. По месту атаки получила повреждения надворная постройка.

Ранее, писал 5-tv.ru, главный исполнительный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал об обсуждении «времени тишины» для ремонта ЛЭП на ЗАЭС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
16 окт
Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник
16 окт
Силы ПВО уничтожили БПЛА в четырех районах Ростовской области
14 окт
Средства ПВО России за ночь уничтожили 40 беспилотников ВСУ над регионами РФ
13 окт
За ночь силы ПВО России уничтожили 103 украинских дрона над регионами РФ 
13 окт
Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в пяти районах Ростовской области
12 окт
Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ в Курской области
12 окт
Четыре человека и подросток пострадали при атаке ВСУ на Курскую область
12 окт
Система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 605 атак дронов ВСУ
12 окт
Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника над территорией России
12 окт
Четыре дома повреждены в результате атаки ВСУ в Белгородской области
+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:05
В Белом доме сообщили о начале телефонного разговора Путина и Трампа
18:00
«Взаимная заинтересованность»: итоги встречи Лаврова и главы МИД Марокко
17:54
«Многое меняется»: Гурцкая о жизни с инвалидностью в современном обществе
17:41
Винодела раздавило прессом для отжима винограда на глазах у отца
17:37
В Санкт-Петербурге мужчина склонял детей к употреблению наркотиков и насиловал
17:34
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус с людьми

Сейчас читают

Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео