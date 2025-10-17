А солнце выйдет? Какая погода ожидает москвичей 17 октября

С зонтами прощаться рано.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Жителям Москвы и Подмосковья в пятницу, 17 октября, предстоит пасмурный день с небольшими осадками, местами по области ожидается умеренный дождь. Такой прогноз опубликован на официальном сайте Гидрометцентра России.
В дневные часы температура в столице составит от +8 до +10 °C, ночью опустится примерно до +4 °C.
В Подмосковье днем прогнозируется от +5 до +10 °C, а в ночное время воздух может остыть до +2 °C.
Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Давление сохранится на уровне 747–748 миллиметров ртутного столба.
Россия постепенно вступает в период предзимья — комфортное тепло уходит, и прохлада ощущается даже в регионах, где обычно погода дольше остается мягкой. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам эксперта, в стране практически не осталось территорий, где еще можно говорить о по-настоящему теплой погоде. Даже в южных районах европейской части России, таких как Краснодарский край и Крым, дневная температура достигает лишь 16–18 °C — это максимальные значения, которые фиксируются после полудня, отметил Вильфанд.
