На юге европейской территории РФ сейчас температура — 16-18 градусов, и это буквально в послеполуденные часы.
Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков
Вильфанд: погода в России переходит в зимний режим
Погодные условия в России вступают в фазу предзимья — комфортные температуры постепенно уходят, и даже в традиционно теплых регионах теперь ощутимо прохладно. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
По словам специалиста, сейчас в стране практически не осталось мест, где можно было бы насладиться по-настоящему теплой погодой. Если смотреть на абсолютные значения, то даже на юге европейской части России днем воздух прогревается всего до 16–18 градусов, и это максимум, которого можно ожидать после полудня. Речь идет о Краснодарском крае и Крыме, уточнил синоптик.
Вильфанд отметил, что Приморский край оставался последним регионом, где держались относительно мягкие температуры — около +15…+18 градусов. Однако, как подчеркнул ученый, уже в ближайшие дни и там ожидается ощутимое похолодание.
«Наступает тот период, который называется очень красиво — предзимье. Традиционно, с середины октября до 15–20 декабря существует такой период. Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму», — подчеркнул Вильфанд.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 14 окт
- Зима близко: первый снег выпал в нескольких российских регионах
- 13 окт
- Поселок в Хабаровском крае остался без отопления накануне морозов
- 13 окт
- Снег и заморозки? Москвичам рассказали о погоде 13 октября
- 12 окт
- Надо утепляться: какая погода ожидает Москву 12 октября
- 11 окт
- Не сдует ветром и защитит от ливня: как выбрать надежный зонт
- 10 окт
- «Барбара» затопила дворы, дороги и парковки в «Сириусе»
- 10 окт
- Как пережить осень без болезней и депрессии: 5 простых шагов к крепкому иммунитету
- 10 окт
- Россиян предупредили об аномально холодной зиме
- 9 окт
- Зима близко: вслед за циклоном «Барбара» в Москву придет похолодание
- 9 окт
- Зима пришла: Новосибирск накрыл мощный снежный циклон
Читайте также
100%
Нашли ошибку?