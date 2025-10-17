Сидим дома и утепляемся: какая погода будет на выходных в Москве

В грядущие выходные, 18 и 19 октября, погода в столице будет прохладной, дождливой и преимущественно пасмурной. Об этом 5-tv.ru рассказали аналитики «Яндекс Погоды».

В субботу Москву будет продувать северо-западным и восточным ветром с порывами до 4 м/с. Утром, днем и вечером на улице будет +7 градусов, ночью похолодает до +6 градусов.

«В городах Подмосковья, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температура днем будет близкой к московской — около +6 градусов, а погодные условия останутся аналогичными столичным», — отметили синоптики.

В воскресенье будет дуть восточный и северо-восточный ветер с порывами до 6 м/с. Утро будет еще прохладнее — температура составит +5 градусов, однако днем поднимется до +7 градусов и продержится на таком уровне до вечера. Ночью же термометр опять опустится до +6 градусов. Такой же температурный фон ожидается в Подмосковье, местами на 1–2 градуса ниже.

Ранее 5-tv.ru писал, что погодные условия в России вступают в фазу предзимья — комфортные температуры постепенно уходят, холодает даже в традиционно теплых регионах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.