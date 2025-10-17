В Белгородской области глава администрации пострадал от удара украинского дрона

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и другие ранения.

Как ранен глава администрации от дрона ВСУ под Белгородом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Виктор Гоженко был ранен от удара беспилотника ВСУ по служебному автомобилю. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава субъекта отметил, что во время атаки вражеского дрона Гоженко объезжал территорию на участке автодороги Казинка — Михайловка. Уточнялось, что врачи Валуйской больницы диагностировали у главы местной администрации минно-взрывную травму, а также осколочные ранения бедра и плеча.

До этого, 5 октября, был ранен заместитель главы села Мокрая Орловка Игорь Кушнарев в ходе минометного обстрела поселения. Мужчину госпитализировали в Грайворонскую ЦРБ в тяжелом состоянии.

Ранее, писал 5-tv.ru, военный корреспондент Зуев погиб в результате удара украинского БПЛА в Запорожской области. Журналисту было всего 39 лет. Вместе с ним был тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

