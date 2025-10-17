В Белгородской области глава администрации пострадал от удара украинского дрона
У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и другие ранения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Виктор Гоженко был ранен от удара беспилотника ВСУ по служебному автомобилю. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Глава субъекта отметил, что во время атаки вражеского дрона Гоженко объезжал территорию на участке автодороги Казинка — Михайловка. Уточнялось, что врачи Валуйской больницы диагностировали у главы местной администрации минно-взрывную травму, а также осколочные ранения бедра и плеча.
До этого, 5 октября, был ранен заместитель главы села Мокрая Орловка Игорь Кушнарев в ходе минометного обстрела поселения. Мужчину госпитализировали в Грайворонскую ЦРБ в тяжелом состоянии.
Ранее, писал 5-tv.ru, военный корреспондент Зуев погиб в результате удара украинского БПЛА в Запорожской области. Журналисту было всего 39 лет. Вместе с ним был тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
