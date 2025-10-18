«Относятся хорошо»: пленный украинский боевик рассказал о дружелюбии бойцов ВС РФ

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 45 0

Командиры отправили его на передовую без подготовки.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Украинский боевик заявил о дружелюбном обращении к пленным со стороны ВС РФ 

Украинский боевик Александр Рябенко, которого насильно призвали в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил о дружелюбном и уважительном отношении российских военных к пленным. Рассказ мужчины опубликовало Министерство обороны РФ. Перед тем, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) отправили Рябенко в ВСУ, он обслуживал компьютерную технику, сервера и сетевое оборудование.

«Отправили на базовое прохождение обучения, просто оформлял таблички в Excel. Там были люди, которые не умели обращаться с компьютером и просили набрать текст», — рассказал боевик.

Рябенко заявил, что процент обученных кадров в ВСУ невелик. Несмотря на то, что мужчина имеет квалификацию компьютерного мастера, его отправили на «верную смерть» на передовую. Сначала Рябенко перевели на должность заместителя начальника штаба. Затем его назначили в логистику, но позже в наказание за недоделанную работу отправили на боевые позиции, в результате чего он попал в плен к российской армии.

«Нахожусь в плену у русских. Здесь ко мне относятся хорошо, дружественные ребята», — успокоил Рябенко своих родственников.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ряды боевиков ВСУ призывают молодых девушек и пожилых людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
18 окт
Трамп вел себя жестко на встрече с Зеленским
18 окт
Финская компания решила зарегистрировать пять товарных знаков в России
18 окт
Ка-52М нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
18 окт
Расчет САУ «Мста-С» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
17 окт
Силы ПВО России перехватили и уничтожили 61 беспилотник ВСУ за ночь
17 окт
Расчет ЗРК «Тор-М2» сбил барражирующий боеприпас ВСУ Switchblade 600. Лучшее видео из зоны СВО
17 окт
Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 окт
Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник
16 окт
Новороссийские десантники отработали штурм опорников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 окт
Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
80.98
1.90 94.58
2.50
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 октя...

Последние новости

13:29
Зеленский может устроить провокацию против РФ после провала встречи с Трампом
13:11
«Главное — объяснять»: Сосо Павлиашвили о воспитании из сына достойного человека
12:53
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 октября
12:35
Глава МАГАТЭ Гросси заявил о начале ремонта поврежденных линий Запорожской АЭС
12:17
«Относятся хорошо»: пленный украинский боевик рассказал о дружелюбии бойцов ВС РФ
11:58
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с компенсациями и субсидиями

Сейчас читают

«Никогда не стесняться»: Сосо Павлиашвили назвал свой главный семейный принцип
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео