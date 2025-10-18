«Относятся хорошо»: пленный украинский боевик рассказал о дружелюбии бойцов ВС РФ

Командиры отправили его на передовую без подготовки.
Украинский боевик заявил о дружелюбном обращении к пленным со стороны ВС РФ
Украинский боевик Александр Рябенко, которого насильно призвали в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил о дружелюбном и уважительном отношении российских военных к пленным. Рассказ мужчины опубликовало Министерство обороны РФ. Перед тем, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) отправили Рябенко в ВСУ, он обслуживал компьютерную технику, сервера и сетевое оборудование.
«Отправили на базовое прохождение обучения, просто оформлял таблички в Excel. Там были люди, которые не умели обращаться с компьютером и просили набрать текст», — рассказал боевик.
Рябенко заявил, что процент обученных кадров в ВСУ невелик. Несмотря на то, что мужчина имеет квалификацию компьютерного мастера, его отправили на «верную смерть» на передовую. Сначала Рябенко перевели на должность заместителя начальника штаба. Затем его назначили в логистику, но позже в наказание за недоделанную работу отправили на боевые позиции, в результате чего он попал в плен к российской армии.
«Нахожусь в плену у русских. Здесь ко мне относятся хорошо, дружественные ребята», — успокоил Рябенко своих родственников.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ряды боевиков ВСУ призывают молодых девушек и пожилых людей.
