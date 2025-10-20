Болгария пропустит самолет Путина через свое воздушное пространство ради встречи с Трампом в Будапеште

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 146 0

Если поступит официальный запрос, власти страны его рассмотрят.

Как Путин полетит в Будапешт

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Встреча Путина и Трампа

Болгария готова пропустить самолет Путина через свое воздушное пространство

Болгария готова пропустить самолет президента РФ Владимира Путина через свое воздушное пространство ради предстоящей встречи российского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште. Если поступит официальный запрос, он может быть удовлетворен. Об этом сообщил глава МИД балканской страны Георг Георгиев в беседе с журналистами Болгарского национального радио.

«Когда прилагаются усилия для достижения мира, то логично предоставить все условия… » — заявил министр.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о подготовке встречи Путина и Трампа. Об этом писал 5-tv.ru.

В частности, уже состоялись контакты между президентами России и США, а также между главами внешнеполитических ведомств России и Венгрии.

Кроме того, сегодня, 20 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

