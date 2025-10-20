Болгария пропустит самолет Путина через свое воздушное пространство ради встречи с Трампом в Будапеште
Если поступит официальный запрос, власти страны его рассмотрят.
Фото: © РИА Новости/Александр Казаков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Болгария готова пропустить самолет Путина через свое воздушное пространство
Болгария готова пропустить самолет президента РФ Владимира Путина через свое воздушное пространство ради предстоящей встречи российского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште. Если поступит официальный запрос, он может быть удовлетворен. Об этом сообщил глава МИД балканской страны Георг Георгиев в беседе с журналистами Болгарского национального радио.
«Когда прилагаются усилия для достижения мира, то логично предоставить все условия… » — заявил министр.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о подготовке встречи Путина и Трампа. Об этом писал 5-tv.ru.
В частности, уже состоялись контакты между президентами России и США, а также между главами внешнеполитических ведомств России и Венгрии.
Кроме того, сегодня, 20 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 22 окт
- «Ситуация на фронте решит все»: политолог оценил перспективы будущей встречи Путина и Трампа
- 22 окт
- Сийярто и Фицо резко ответили на фейки об «отмене» саммита Путина и Трампа
- 22 окт
- Трамп пообещал через два дня сказать, встретится ли он с Путиным в Будапеште
- 22 окт
- Лавров ответил на сообщения о переносе встречи Путина и Трампа в Будапеште
- 22 окт
- «Посмотрим, как все сложится»: Трамп о встрече с Путиным в Будапеште
- 21 окт
- «Нужна серьезная подготовка»: Песков о сроках новой встречи Путина и Трампа
- 21 окт
- Лидеры некоторых стран ЕС хотят прибыть на переговоры Путина и Трампа в Венгрии
- 18 окт
- Мерц выразил надежду на урегулирование украинского кризиса после встречи Путина и Трампа
- 17 окт
- В Кремле призвали не откладывать надолго встречу Путина и Трампа
- 17 окт
- В США назвали возможный состав делегации Трампа на встрече с Путиным
Читайте также
100%
Нашли ошибку?