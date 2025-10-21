Силы ПВО России уничтожила 14 украинских беспилотников за три часа

Большинство дронов были сбиты над Ростовской областью, остальные — над Воронежской и Саратовской.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Силы противовоздушной обороны России ликвидировали 14 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины за три часа над территорией страны. Об этом 20 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.
«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
Как уточнили в министерстве, десять дронов были перехвачены в небе над Ростовской областью, еще три — над Воронежской. Один аппарат сбили над Саратовской областью.
Днем ранее оборонное ведомство также фиксировало массированные атаки беспилотников со стороны Украины. Тогда, в период с 17:00 до 20:00 мск, российские силы ПВО уничтожили 15 аппаратов ВСУ над территориями Воронежской, Белгородской и Ростовской областей.
