Силы ПВО России уничтожила 14 украинских беспилотников за три часа

Силы противовоздушной обороны России ликвидировали 14 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины за три часа над территорией страны. Об этом 20 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.

Как уточнили в министерстве, десять дронов были перехвачены в небе над Ростовской областью, еще три — над Воронежской. Один аппарат сбили над Саратовской областью.

Днем ранее оборонное ведомство также фиксировало массированные атаки беспилотников со стороны Украины. Тогда, в период с 17:00 до 20:00 мск, российские силы ПВО уничтожили 15 аппаратов ВСУ над территориями Воронежской, Белгородской и Ростовской областей.

