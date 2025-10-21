Силы ПВО России уничтожила 14 украинских беспилотников за три часа

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 38 0

Большинство дронов были сбиты над Ростовской областью, остальные — над Воронежской и Саратовской.

Сколько дронов ВСУ сбили вечером 20 октября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны России ликвидировали 14 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины за три часа над территорией страны. Об этом 20 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.

Как уточнили в министерстве, десять дронов были перехвачены в небе над Ростовской областью, еще три — над Воронежской. Один аппарат сбили над Саратовской областью.

Днем ранее оборонное ведомство также фиксировало массированные атаки беспилотников со стороны Украины. Тогда, в период с 17:00 до 20:00 мск, российские силы ПВО уничтожили 15 аппаратов ВСУ над территориями Воронежской, Белгородской и Ростовской областей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
19 окт
В Оренбургской области на газзаводе начался пожар после атаки дронов ВСУ
18 окт
Силы ПВО РФ за два часа сбили 20 украинских БПЛА над регионами страны
18 окт
Глава администрации в Белгородской области ранен при атаке беспилотника ВСУ
18 окт
Семейная пара погибла от атаки украинских беспилотников в Херсонской области
18 окт
Силы ПВО России за ночь уничтожили 41 украинский беспилотник
18 окт
Силы ПВО уничтожили девять БПЛА в Воронежской области
18 окт
Мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
17 окт
В Белгородской области глава администрации пострадал от удара украинского дрона
16 окт
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус с людьми
16 окт
Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник
+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:37
Трамп предупредил о высокой цене для многих, если не будет сделки по Украине
0:15
В России еженедельно регистрируют около 700 тысяч случаев гриппа и ОРВИ
0:05
Силы ПВО России уничтожила 14 украинских беспилотников за три часа
23:58
Хрупкие кости: как защититься от остеопороза
23:41
«Тихий час» и победные танцы: какие традиции хотели бы ввести сотрудники офисов в Москве
23:23
В Москве состоится кибертурнир для молодежи

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
Боня подала в суд на невесту Лепса из-за обвинений в проституции
«Ее обожают»: певица Ая продолжает оставаться в группе «Город 312»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео