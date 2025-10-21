Су-35С прикрыли штурмовую авиацию при ударах по ВСУ в зоне СВО

Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил России выполнил ночное боевое дежурство в интересах группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции.

Целью боевого дежурства в воздухе было прикрытие в заданном районе действий бомбардировщиков и штурмовиков, а также вертолетов армейской авиации при ударах по военным объектам и технике ВСУ.

Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

