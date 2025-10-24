ВС РФ освободили четыре населенных пункта в зоне СВО

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Российская армия продвинулась в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях.

Какие населенные пункты ВС РФ освободили в зоне СВО

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Спецоперация

Российская армия освободила населенные пункты Бологовка в Харьковской области, Дроновка и Проминь в Донецкой Народной Республике, а также Першотравневое в Днепропетровской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ в ходе активных наступательных действий освободили населенные пункты Ивановка в Днепропетровской области и Павловка в Запорожской области.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

