Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
С момента начала специальной военной операции (СВО) российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны боевиков ВСУ. Противник задействует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные обстрелы по приграничным населенным пунктам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ ликвидировали 26 вражеских дронов над тремя российскими регионами. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ в Telegram-канале. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили БПЛА в период с 11:00 до 16:00 по мск.
