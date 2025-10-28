Грядет шторм: чем опасна магнитная буря 28 октября

Рита Цветкова
Вероятность спокойной магнитосферы составляет всего 5%. Что делать, чтобы активность Солнца не сказалась на здоровье и самочувствии?

Грядет шторм: чем опасна магнитная буря 28 октября

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Магнитные бури

Лаборатория солнечной активности: вероятность магнитной бури 28 октября — 75%

Всплеск геомагнитной активности на Земле ожидается 28 октября согласно данным Лаборатории солнечной активности Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Российской академии наук (РАН). Об этом сообщается в материале URA.RU. Эксперты отмечают, что уровень солнечной активности остается низким — 2,3 балла из 10, но при этом на Солнце продолжают происходить отдельные вспышки класса С, минувшим утром — уровня С1.0.

На фоне слабой активности светила скорость солнечного ветра растет, а плотность частиц в межпланетной среде все еще повышена. Это говорит о приближении плазменного потока, связанного с корональной дырой и влияющего на магнитное поле Земли. И 28 октября магнитосфера Земли перейдет в состояние возмущения, а затем может привести к магнитной буре. Шансы составляют 75%, вероятность, что состояние магнитосферы останется спокойным — всего 5%.

Последствия бури могут ощутить на себе метеозависимые люди, в зоне риска они останутся до утра 29 октября. В числе проявлений — нарушения сна, скачки артериального давления и учащенное сердцебиение, головные боли, сонливость усталость, утомляемость и раздражительность. Могут также обостриться хронические заболевания, особенно у пожилых. Чаще всего неприятные симптомы беспокоят вечером и ночью, потому что в это время магнитные колебания усиливаются.

Чтобы легче перенести магнитную бурю, специалисты советуют поддерживать оптимальный питьевой режим, исключить употребление кофе и алкоголя. Кроме того, по возможности лучше отложить дела, уделить достаточно времени сну, отдыхать и избегать стрессов. Полезными будут прогулки на свежем воздухе, а в случае ухудшения самочувствия эксперты рекомендуют принимать магний B6, глицин или валериану, контролировать давление и иметь под рукой соответствующие препараты, назначенные лечащим врачом.

Всплеск 28и 29 октября сменят спокойные дни до начала ноября. Ситуация может повториться 2, 7, 16 и 24 ноября, но сила бурь будет меньше. Следующий значительный шторм ожидается 25–26 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой овощ полезен при гипертонии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Магнитные бури
