Силы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России перехватили три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, летевших на Москву», — написал градоначальник.

На местах падения обломков работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в ночь с 27 на 28 октября российские средства ПВО уничтожили 17 украинских дронов над тремя регионами страны. Тринадцать беспилотников были ликвидированы над Калужской областью, три — над Брянской, еще один — в небе Московского региона.

Накануне вечером силы ПВО также отразили очередную атаку. Тогда было перехвачено 23 беспилотных аппарата, направленных в сторону нескольких российских регионов, включая столицу.

Атаки украинских дронов на российскую территорию продолжаются с начала специальной военной операции. Помимо беспилотников, ВСУ наносят удары по приграничным районам страны с применением ракетного вооружения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.