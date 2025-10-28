Силы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника

На местах падения обломков работают экстренные службы.
Фото: www.globallookpress.com/Ilia Yefimovich
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России перехватили три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
«Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, летевших на Москву», — написал градоначальник.
На местах падения обломков работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в ночь с 27 на 28 октября российские средства ПВО уничтожили 17 украинских дронов над тремя регионами страны. Тринадцать беспилотников были ликвидированы над Калужской областью, три — над Брянской, еще один — в небе Московского региона.
Накануне вечером силы ПВО также отразили очередную атаку. Тогда было перехвачено 23 беспилотных аппарата, направленных в сторону нескольких российских регионов, включая столицу.
Атаки украинских дронов на российскую территорию продолжаются с начала специальной военной операции. Помимо беспилотников, ВСУ наносят удары по приграничным районам страны с применением ракетного вооружения.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 окт
- Силы ПВО за ночь ликвидировали 17 украинских беспилотников над регионами России
- 27 окт
- Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Москвой
- 27 окт
- Силы ПВО России за минувшую ночь сбили 193 украинских дрона над регионами РФ
- 27 окт
- ВСУ атаковали микроавтобус с мирными жителями в Брянской области
- 27 окт
- Новый чешский беспилотник FPV-2 уничтожен системой «Купол Донбасса»
- 26 окт
- Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника за четыре часа
- 26 окт
- Два человека погибли в результате обстрела ВСУ города Ясиноватая
- 26 окт
- Мирный житель погиб при атаке дрона в Белгородской области
- 25 окт
- Силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников в Ленинградской области
- 24 окт
- Родителей из Калужской области накажут за комментарий их дочери о пролете БПЛА
Читайте также
100%
Нашли ошибку?