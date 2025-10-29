Силы ПВО России сбили 100 украинских беспилотников за ночь

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 86 0

БПЛА поразили над Калужской, Брянской, Белгородской и другими областями.

Где сбили украинские беспилотники 29 октября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 100 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за ночь. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Над Брянской областью ликвидировали 46 БПЛА, над Калужской — 12, над Белгородской — восемь, над Краснодарским краем — семь. Также шесть дронов сбили над Московским регионом — четыре из них летели на Москву, уточнили в ведомстве.

Кроме того, шесть БПЛА уничтожили над Орловской областью, и четыре — над Ульяновской. Еще по три беспилотника обезврежены над территориями Республики Крым и Республики Марий Эл. Над Ставропольским краем сбили два вражеских летательных аппарата, над Курской, Смоленской и Тульской областями — по одному.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы ПВО в течение трех часов уничтожили 57 БПЛА ВСУ над территориями нескольких регионов РФ.

С момента начала специальной военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны украинских вооруженных формирований. Противник использует для ударов не только беспилотные летательные аппараты, но и ракетное вооружение, обстреливая приграничные территории страны.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
