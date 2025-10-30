На Пятом канале акция «День добрых дел» для юного Максима

Эфирная новость 27 0

Мальчик страдает от приступов эпилепсии.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

ПОЖЕРТВОВАТЬ

У нас с вами сегодня есть возможность помочь 14-летнему Максиму. Мальчик страдает от приступов эпилепсии. Подростку нужна сложная операция и дальнейшая реабилитация. Вот только стоит все это 2 519 500 рублей. Сегодня на Пятом канале День добрых дел. Давайте вместе поможем Максиму. Для этого нужно просто отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 46-40 или отсканировать QR-код на экране.

«Каждое утро мы начинаем с приема лекарств. Вот у нас здесь куча лекарств, куча всяких препаратов», — рассказала мама Максима Валентина Трунова.

Постоянно принимать множество лекарств Максим уже привык. Если пропустить хотя бы одну таблетку, может начаться приступ. И тогда мальчик задыхается, сотрясается от судорог и даже теряет сознание. Хотя родился он здоровым — эпилепсия внезапно проявилась в полтора года.

«Когда узнала я этот диагноз, конечно, паника была, страх. Было очень страшно. Это было просто ужасно смотреть на больного ребенка. Когда он бьется в приступах, и ты не можешь ему ничем помочь», — сказала мама Максима Валентина Трунова.

При эпилепсии в головном мозге возникают аномальные электрические импульсы. Из-за того, что у Максима таких импульсов много, приступы первое время случались часто и длились долго. При этом, теряя контроль над происходящим, мальчик мог сильно удариться.

«Даже и в больнице было. Головой назад падал. Ему зашивали голову тоже, потому что травма серьезная, об пол», — поделился папа Максима Алексей Трунов.

Спасением стала установка стимулятора блуждающего нерва. Это имплант, который подает в мозг электрические импульсы и предотвращает судороги.

«Как поставили стимулятор, уже они как-то вот пореже и не такие длительные. Он отходил от них быстрее и восстанавливался быстрее. Я считаю, что стимулятор все-таки он работает», — сказала Валентина Трунова.

Сейчас Максиму уже четырнадцать. Он учится в школе, где у него много друзей. Обожает рисовать и собирать из конструктора фигурки-трансформеры, увлекается оригами. А недавно освоил велосипед.

«BMX — он трюковой. Может даже делать трюки. Еще надо тренироваться, но я уже близко к трюкам», — поделился Максим Трунов.

Но в последнее время состояние Максима ухудшается. И это может перечеркнуть все, чего он с таким трудом добился. Устройство, которое помогало ослабить или вовсе предотвратить приступы, больше не работает.

«Генератор в настоящее время перестал функционировать из-за того, что разрядился. Это, по сути дела, как банк заряда, который постепенно со временем расходуется, нужно менять его», — объяснила врач-нейрохирург Эльза Фатыхова.

Если в уже установленном стимуляторе заменить генератор, то эпилептические очаги снова можно будет взять под контроль. Но операция и последующее лечение стоят 2 519 500 рублей.

«Сами мы не справимся, нет. Это очень большая сумма. Нам непосильно собрать такую сумму денег. Это очень тяжело. Я работаю медсестрой, у меня не такая уж большая зарплата», — сказала мама Максима.

«Если просят помощи, я тогда стараюсь всегда всем помогать. Поэтому верю, что и другие такие же люди, кроме меня, их очень много у нас в России, такие есть, которые помогут», — поделился папа Максима.

Мы с вами, все вместе, можем помочь Максиму избавиться от мучительных проявлений болезни и снова радоваться жизни.

Давайте вместе поможем Максиму. Отправьте СМС с суммой пожертвования, она может быть любой, на короткий номер 46-40. Большое вам спасибо!

Тема:
День Добрых Дел
24 окт
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для восьмилетнего Ефима
23 окт
На Пятом канале акция «День добрых дел» для восьмилетнего Ефима
17 окт
Пятый канал подводит итоги акции «День добрый дел» для юного Ярослава
16 окт
На Пятом канале акция «День добрых дел» для юного Ярослава
10 окт
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 4-летней Нади
9 окт
На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетней Нади
3 окт
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 14-летней Киры
2 окт
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 14-летней Киры
26 сент
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Егора
25 сент
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Егора
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.47
-0.35 92.25
-0.69
Трансформации и перспективы: астропрогноз для всех знаков зодиака на нояб...

Последние новости

5:43
На Пятом канале акция «День добрых дел» для юного Максима
5:35
Слишком много? В России хотят ввести норму жилплощади для домашних животных
5:16
Предстоящая зима в Киеве может стать катастрофой из-за проблем с газом
4:56
Ураган «Мелисса» обрушился на побережье Кубы
4:34
Трамп поручил министерству войны США начать испытания ядерного оружия
4:15
Как испытания российской ракеты «Буревестник» подрывают неприкосновенность США

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
Радио «Судного дня» передало сообщение после заявления Путина о «Посейдоне»
«Было чувство влюбленности»: Успенская откровенно заговорила об изменах в своей жизни
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео