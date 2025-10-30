Президент России Владимир Путин приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске, сообщили в МО РФ.

В ведомстве отметили, что командование РФ готово в случае необходимости прекратить в этих районах боевые действия на пять-шесть часов.

Также оно готово обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп иностранных СМИ, в том числе украинских – при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и для российских военнослужащих.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

