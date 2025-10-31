Поступают звонки и приходят смс: почему аккаунт Усольцева «оживал» после исчезновения семьи

Сергей якобы заходил на свою страницу в социальной сети через неделю после пропажи.

Почему Усольцев заходил в сеть после исчезновения

Аиф: в аккаунт Усольцева после исчезновения мог заходить его коллега

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии рассказал подробности дела о пропаже семьи Усольцевых. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на официального представителя ведомства Юлию Арбузову.

По словам Арбузовой, никаких подозрительных записей или предметов в доме пропавших не обнаружено. Она отметила, что активность в социальной сети могла быть связана с тем, что Сергей Усольцев пользовался двумя телефонами — личным и рабочим. Один из них, вероятно, остался у коллеги, который мог случайно зайти в его аккаунт.

Ранее в СМИ появлялась информация о найденной записке с загадочной фразой «Чтобы уйти, надо вернуться» и сообщениях о якобы поздних входах в профиль Усольцева. Эти данные, как уточнили следователи, не нашли подтверждения.

«Никаких новых зацепок в деле исчезновения семьи нет. Никаких их вещей мы не обнаружили», — уточнила Арбузова.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью 28 сентября отправились в поход к горе Буратинка в Красноярском крае и перестали выходить на связь. Поисковые работы ведутся уже более месяца. В них участвуют около 400 человек, включая волонтеров, спасателей и полицию. Рассматривается версия несчастного случая.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

