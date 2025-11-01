Лариса Долина: «Песня „Погода в доме“ могла бы войти в школьную программу»

Анастасия Антоненко
Композиция на протяжении многих лет соединяет сердца мужчин и женщин, а также помогла многим сохранить семью.

Лариса Долина считает, что песня «Погода в доме» помогает в воспитании детей

Народная артистка России Лариса Долина предположила, что ее знаменитая песня «Погода в доме» могла бы войти в школьную программу. Такой ответ она дала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон».

Певица поделилась, что эта песня на протяжении многих лет соединяет сердца мужчин и женщин, и даже помогла многим ее поклонникам сохранить семью, их «погоду в доме». И это, в свою очередь, очень важно в воспитании детей.

«Эта песня сколько лет соединяет мужчин и женщин, соединяет сердца. Когда она только появилась, вы не представляете, какое количество писем я получала, в которых люди писали, что „эта песня помогла нам сохранить семью“. Это же очень важно. А дети должны воспитываться на хороших примерах, на примерах своих родителей», — рассказала артистка.

По словам Ларисы Долиной, хоть песня и простая, однако в ней поется о важных вещах, о которых думает человек каждый день.

«Эта песня… Она как-то помогает, она простая, но она о том, о чем мы говорим и думаем каждый день. Даже, может быть, многие стесняются об этом говорить, но в душе и сердце мы все равно остаемся людьми, которые хотят любить, хотят прекрасных отношений в семье <…>. Поэтому, мне кажется, что эта песня могла бы, теоретически, стать одной из школьных программ», — добавила певица.

И, действительно, в песне достаточно простые строчки: «Главней всего погода в доме, а все другое суета», «Скажи мне все, а если будет поздно, то виноваты будем только мы», но именно эти слова призывают ценить и поддерживать друг друга, стремиться к гармонии в семейных отношениях, несмотря на трудности и разногласия.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Лариса Долина каждый год поет композицию «Погода в доме» по-разному.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.98
0.48 93.39
1.14
